<p>W \u015brod\u0119 27 maja 2026 roku na stadionie Tarczy\u0144ski Arena we Wroc\u0142awiu odb\u0119dzie si\u0119 Ultimate Legends Night, czyli pokazowy mecz legend Polska \u2013 Reszta \u015awiata. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-05-27\/pilka-nozna---mecz-towarzyski-wroclaw-polska---reszta-swiata,2997718" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Pocz\u0105tek spotkania zaplanowano na godz. 20:30, a transmisj\u0119 b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w TVP Sport, na sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport<\/a>.<\/p>