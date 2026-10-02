<p>Polska \u2013 Rumunia to trzeci mecz Bia\u0142o-Czerwonych w Lidze Narod\u00f3w UEFA 2026\/27. Spotkanie zostanie rozegrane w pi\u0105tek, 2 pa\u017adziernika, o godz. 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-10-02\/pilka-nozna---liga-narodow-202627-warszawa-stadion-narodowy-polska---rumunia,3369795" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, na stronie <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/95712762\/polska-rumunia-z-atmosfera-stadionu-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-02102026-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>