<p>Reprezentacja Polski ju\u017c dzi\u015b zagra z W\u0142ochami w p\u00f3\u0142finale mistrzostw \u015bwiata siatkarzy 2025. Bia\u0142o-Czerwoni w \u0107wier\u0107finale rozbili 3:0 Turcj\u0119, a Azzurri bez straty seta pokonali Belgi\u0119. <a href="Relacja na \u017cywo z meczu Polska \u2013 W\u0142ochy w sobot\u0119, 27 wrze\u015bnia, od godziny 12:30 na stronie sport.tvp.pl." rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo z meczu Polska \u2013 W\u0142ochy w sobot\u0119, 27 wrze\u015bnia, od godziny 12:30 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>