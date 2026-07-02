<p>Portugalia \u2013 Chorwacja to drugi czwartkowy mecz 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. Portugalia zako\u0144czy\u0142a grup\u0119 K na drugim miejscu, podobnie jak Chorwacja rywalizacj\u0119 w grupie L. Spotkanie rozpocznie si\u0119 w nocy z 2 na 3 lipca o godz. 1:00. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-03\/mundial-2026---116f-12---portugalia---chorwacja,3102251" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, na <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265438\/portugalia-chorwacja-na-zywo-ms-2026-116-finalu-transmisja-meczu-online-live-stream-372026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>