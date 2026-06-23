<p>Portugalia \u2013 Uzbekistan to jeden z najwa\u017cniejszych wtorkowych mecz\u00f3w na M\u015a 2026. Portugalczycy rozpocz\u0119li mundial od niespodziewanego remisu z DR Konga, a Uzbekistan przegra\u0142 z Kolumbi\u0105. Spotkanie zaplanowano na godz. 19:00 czasu polskiego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-23\/mundial-2026---portugalia---uzbekistan,3076457" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265145\/portugalia-uzbekistan-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2362026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV<\/a>. Mecz obejrzymy r\u00f3wnie\u017c w TVP2.<\/p>