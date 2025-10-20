<p>Ju\u017c dzi\u015b, w poniedzia\u0142ek 20 pa\u017adziernika, kibice zobacz\u0105 hit 13. kolejki Betclic 1 Ligi \u2013 Puszcza Niepo\u0142omice kontra Wis\u0142a Krak\u00f3w. Lider tabeli zmierzy si\u0119 z gro\u017anym rywalem na jego terenie. Transmisja na \u017cywo od godziny 18:55 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP Sport<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89359224\/puszcza-niepolomice-wisla-krakow-na-zywo-transmisja-online-meczu-1-ligi-live-stream-20102025-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej, smart TV i HbbTV<\/a>. Pocz\u0105tek meczu o 19:00. Spotkanie skomentuj\u0105 Jacek Laskowski i Robert Podoli\u0144ski.<\/p>