<p class="ql-align-justify">Lech Pozna\u0144 zagra dzi\u015b na wyje\u017adzie z Rayo Vallecano w 3. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Kolejorz ma na koncie trzy punkty po zwyci\u0119stwie z Rapidem Wiede\u0144 i bolesnej pora\u017cce z Lincoln Red Imps, natomiast Hiszpanie s\u0105 niepokonani i zgromadzili cztery oczka. Pocz\u0105tek spotkania na Campo de Futbol de Vallecas w Madrycie o godzinie 21:00. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89869876\/rayo-vallecano-lech-poznan-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-ligi-konferencji-6112025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo dost\u0119pna b\u0119dzie na sport.tvp.pl.<\/a><\/p><p><\/p>