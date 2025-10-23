<p>Jagiellonia Bia\u0142ystok ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z francuskim RC Strasbourg w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Mistrz Polski w poprzedniej rundzie pokona\u0142 Hamrun Spartans, natomiast ekipa z Ligue 1 wygra\u0142a na wyje\u017adzie ze Slovanem Bratys\u0142awa. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89620594\/rc-strasbourg-jagiellonia-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-ligi-konferencji-23102025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tekstowa relacja na \u017cywo z meczu Strasbourg \u2013 Jagiellonia od godziny 18:45 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>