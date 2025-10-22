<p>Real Madryt ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Juventusem Turyn w 3. kolejce Ligi Mistrz\u00f3w. Kr\u00f3lewscy wygrali wcze\u015bniej z Olympique Marsylia i Kajratem A\u0142maty. Stara Dama zremisowa\u0142a z Borrusi\u0105 Dortmund i Villarrealem. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89598478\/real-madryt-juventus-turyn-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-3-kolejki-ligi-mistrzow-22102025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tekstowa relacja na \u017cywo z meczu Real \u2013 Juventus od godziny 21:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>