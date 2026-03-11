<p>Real Madryt i Manchester City zn\u00f3w trafiaj\u0105 na siebie w meczu, kt\u00f3ry spokojnie m\u00f3g\u0142by by\u0107 fina\u0142em Ligi Mistrz\u00f3w. W \u015brodowy wiecz\u00f3r na Santiago Bernab\u00e9u rozegrany zostanie pierwszy mecz 1\/8 fina\u0142u Champions League. Stawk\u0105 jest nie tylko zaliczka przed rewan\u017cem, ale te\u017c jasny sygna\u0142 wys\u0142any ca\u0142ej Europie. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-03-11\/pilka-nozna-liga-mistrzow---18-f-real-madryt---manchester-city,2779109" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisj\u0119 na \u017cywo z meczu Real Madryt \u2013 Manchester City b\u0119dzie mo\u017cna od godziny 21:00 ogl\u0105da\u0107 w TVP1 i TVP VOD<\/a><span> oraz <\/span><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/91995879\/real-madryt-manchester-city-na-zywo-transmisja-meczu-ligi-mistrzow-online-live-stream-11032026-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>online na stronie sport.tvp.pl.<\/span><\/a><\/p>