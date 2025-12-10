<p>Real Madryt zmierzy si\u0119 z Manchesterem City w hicie 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrz\u00f3w. Kr\u00f3lewscy, mimo czterech zwyci\u0119stw w europejskich rozgrywkach, przyst\u0119puj\u0105 do meczu po sensacyjnej pora\u017cce ligowej z Celt\u0105 Vigo. Manchester City traci do Realu dwa punkty i w Madrycie zagra o popraw\u0119 swojej pozycji w tabeli. Pocz\u0105tek spotkania w \u015brod\u0119, 10 grudnia, o 21:00. Transmisja na \u017cywo w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2025-12-10\/pilka-nozna-liga-mistrzow---6-kolejka-real-madryt---manchester-city,2541493" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP1<\/strong><\/a><span> i <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2025-12-10\/pilka-nozna-liga-mistrzow---6-kolejka-real-madryt---manchester-city,2541054" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>TVP Sport<\/span><\/a><span> oraz <\/span><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/90439617\/real-madryt-manchester-city-na-zywo-transmisja-meczu-ligi-mistrzow-live-stream-10122025-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>online na sport.tvp.pl<\/span><\/a><span> i w aplikacji mobilnej TVP Sport.<\/span><\/p>