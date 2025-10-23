<p>Sigma O\u0142omuniec podejmuje dzi\u015b Rak\u00f3w Cz\u0119stochowa w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Czesi zacz\u0119li europejsk\u0105 przygod\u0119 od pora\u017cki 0:2 z Fiorentin\u0105, natomiast Rak\u00f3w zainkasowa\u0142 trzy punkty po pewnym zwyci\u0119stwie 2:0 nad Universitate\u0105 Craiova. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89620831\/sigma-olomuniec-rakow-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-ligi-konferencji-23102025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tekstowa relacja na \u017cywo z meczu Sigma O\u0142omuniec \u2013 Rak\u00f3w Cz\u0119stochowa od godziny 21:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>