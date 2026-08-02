<p>\u015al\u0105sk Wroc\u0142aw \u2013 Rak\u00f3w Cz\u0119stochowa to spotkanie 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026\/2027. Mecz zostanie rozegrany w niedziel\u0119, 2 sierpnia, o godz. 17:30 we Wroc\u0142awiu. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/94563612\/slask-wroclaw-rakow-czestochowa-na-zywo-transmisja-meczu-ekstraklasy-live-stream-2082026-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Transmisja b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP Sport oraz na stronie tvpsport.pl<\/strong><\/a>. Obie dru\u017cyny rozpocz\u0119\u0142y sezon od pora\u017cek, a teraz powalcz\u0105 o pierwsze punkty.<\/p>