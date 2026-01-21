<p>To mo\u017ce by\u0107 wiecz\u00f3r prawdy dla FC Barcelony. Katalo\u0144czycy jad\u0105 do Pragi na mecz, kt\u00f3rego nie mog\u0105 przegra\u0107, je\u015bli chc\u0105 zachowa\u0107 realne szanse na bezpo\u015bredni awans do 1\/8 fina\u0142u Ligi Mistrz\u00f3w. Slavia Praga u siebie potrafi zamieni\u0107 stadion w twierdz\u0119, a presja wyniku tym razem w ca\u0142o\u015bci spoczywa na barkach go\u015bci. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/91158136\/slavia-praga-fc-barcelona-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-7-kolejki-ligi-mistrzow-21012026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u015aled\u017a relacj\u0119 na \u017cywo od godziny 21:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>