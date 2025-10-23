<p>Legia Warszawa ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Szachtarem Donieck w 2. kolejce Ligi Konferencji Europy. Wojskowi przegrali w pierwszym meczu z Samsunsporem, natomiast dru\u017cyna z Ukrainy wygra\u0142a z Aberdeen. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89620065\/szachtar-legia-warszawa-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-ligi-konferencji-23102025" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Tekstowa relacja na \u017cywo z meczu Szachtar \u2013 Legia od godziny 18:45 na stronie sport.tvp.pl.<\/strong><\/a><\/p>