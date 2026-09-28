<p>Mecz Szwecja \u2013 Polska to druga rywalizacja Bia\u0142o\u2013Czerwonych w Lidze Narod\u00f3w UEFA 2026\/27. Spotkanie zostanie rozegrane w poniedzia\u0142ek, 28 wrze\u015bnia, o godz. 20:45 na Strawberry Arena w Solnej. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-09-28\/pilka-nozna---liga-narodow-szwecja---polska,3358107" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a><span> i na stronie <\/span><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/95538720\/szwecja-polska-2-kolejka-ligi-narodow-uefa-warszawa-transmisja-na-zywo-w-tvp-1-tvp-sport-i-tvpsportpl-28092026" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/span><\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 tak\u017ce TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>