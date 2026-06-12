<p>USA \u2013 Paragwaj to nocny mecz M\u015a 2026 i pierwszy wyst\u0119p reprezentacji Stan\u00f3w Zjednoczonych na mundialu organizowanym wsp\u00f3lnie z Meksykiem i Kanad\u0105. Spotkanie rozpocznie si\u0119 o godz. 3:00 czasu polskiego w nocy z 12 na 13 czerwca. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/sport" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93264805\/usa-paragwaj-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-1362026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV.<\/a><\/p>