<p>Widzew \u0141\u00f3d\u017a \u2013 Motor Lublin to spotkanie 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026\/2027. Mecz zostanie rozegrany w niedziel\u0119, 26 lipca, o godz. 17:30 na Stadionie Miejskim Widzewa. Transmisja b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP Sport, <a href="I kolejki Ekstraklasy 2026\/2027" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/94318486\/widzew-lodz-motor-lublin-na-zywo-transmisja-meczu-ekstraklasy-live-stream-26072026-gdzie-ogladachttps:\/\/sport.tvp.pl\/94318486\/widzew-lodz-motor-lublin-na-zywo-transmisja-meczu-ekstraklasy-live-stream-26072026-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">na stronie tvpsport.pl<\/a><span>, w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na smart TV. Pocz\u0105tek studia zaplanowano na godz. 17:00.<\/span><\/p>