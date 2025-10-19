<p>Zag\u0142\u0119bie Lubin ju\u017c dzi\u015b podejmie Legi\u0119 Warszawa w meczu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla gospodarzy to okazja, by wreszcie przerwa\u0107 fataln\u0105 seri\u0119 pora\u017cek z warszawskim zespo\u0142em, a dla go\u015bci \u2013 moment prawdy po trudnym pocz\u0105tku pa\u017adziernika. Transmisja meczu Zag\u0142\u0119bie \u2013 Legia na \u017cywo w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP Sport<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89467588\/zaglebie-lubin-legia-warszawa-na-zywo-transmisja-meczu-ekstraklasy-live-stream-19102025-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl<\/a>, aplikacji mobilnej, smart TV i HbbTV. Pocz\u0105tek o godzinie 17:30 w niedziel\u0119, 19 pa\u017adziernika.<\/p>