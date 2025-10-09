<p>Iga \u015awi\u0105tek ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Belind\u0105 Bencic w 1\/8 fina\u0142u turnieju WTA 1000 w Wuhan. Wiceliderka \u015bwiatowego rankingu jest w znakomitej formie \u2013 w poprzedniej rundzie rozgromi\u0142a Mari\u0119 Bouzkov\u0105 6:1, 6:1. Tenisistka ze Szwajcarii awansowa\u0142a po wycofaniu si\u0119 Elise Mertens, kt\u00f3ra zrezygnowa\u0142a z gry z powodu kontuzji plec\u00f3w. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89335769\/bouzkova-swiatek-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-2-rundy-wta-wuhan-7102025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo z meczu \u015awi\u0105tek \u2013 Bencic od godziny 13:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>