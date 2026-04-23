<p>Iga \u015awi\u0105tek wraca dzi\u015b do gry i rozpoczyna rywalizacj\u0119 w g\u0142\u00f3wnej drabince turnieju WTA 1000 w Madrycie. W 2. rundzie Polka zmierzy si\u0119 z ukrai\u0144sk\u0105 kwalifikantk\u0105 Darij\u0105 Snigur, a <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/92866186\/iga-swiatek-darija-snigur-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-2-rundy-wta-madryt-23042026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">tekstow\u0105 relacj\u0119 na \u017cywo z tego spotkania b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 na stronie sport.tvp.pl.<\/a> Mecz rozpocznie si\u0119 po godz. 13:00 na korcie Manolo Santana.<\/p>