<p>Iga \u015awi\u0105tek wraca dzi\u015b do gry w Indian Wells. W \u0107wier\u0107finale presti\u017cowego turnieju zmierzy si\u0119 z Elin\u0105 Switolin\u0105. Pocz\u0105tek spotkania po godzinie 22:30 czasu polskiego. Stawk\u0105 b\u0119dzie awans do p\u00f3\u0142fina\u0142u i kolejny krok w stron\u0119 trzeciego tytu\u0142u Polki w kalifornijskim turnieju. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/92049694\/elina-switolina-iga-swiatek-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-cwiercfinalu-wta-indian-wells-12032026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tekstow\u0105 relacj\u0119 na \u017cywo b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>