<p>Iga \u015awi\u0105tek ju\u017c dzi\u015b zagra z Emm\u0105 Navarro w 1\/8 fina\u0142u turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka w poprzedniej rundzie bez wi\u0119kszych problem\u00f3w pokona\u0142a Claudi\u0119 Osorio, a Amerykanka r\u00f3wnie pewnie upora\u0142a si\u0119 z Lois Boisson. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89207394\/swiatek-navarro-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-4-rundy-wta-pekin-1102025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo z meczu \u015awi\u0105tek \u2013 Navarro po godz. 13:00 na stronie sport.tvp.pl<\/a>.<\/p>