<p>Iga \u015awi\u0105tek ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Jasmine Paolini w \u0107wier\u0107finale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka jest w znakomitej formie \u2013 w poprzedniej rundzie pokona\u0142a Belind\u0119 Bencic 7:6(2), 6:4, rozgrywaj\u0105c jeden z najbardziej emocjonuj\u0105cych mecz\u00f3w turnieju. W\u0142oszka awansowa\u0142a po zwyci\u0119stwie nad Clar\u0105 Tauson, kt\u00f3ra musia\u0142a podda\u0107 spotkanie z powodu kontuzji. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89394996\/swiatek-paolini-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-14-finalu-wta-wuhan-10102025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo z meczu \u015awi\u0105tek \u2013 Paolini od godziny 13:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>