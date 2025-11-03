<p>Czas na hitowe starcie w Rijadzie! Po b\u0142yskotliwym zwyci\u0119stwie nad Madison Keys Iga \u015awi\u0105tek zmierzy si\u0119 z Jelen\u0105 Rybakin\u0105 w meczu, kt\u00f3ry mo\u017ce jej da\u0107 awans do p\u00f3\u0142fina\u0142u WTA Finals 2025. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89819862\/iga-swiatek-jelena-rybakina-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-wta-finals-03112025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo ju\u017c dzi\u015b \u2013 w poniedzia\u0142ek, 3 listopada, po godzinie 15:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>