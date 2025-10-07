<p>Iga \u015awi\u0105tek ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Mari\u0105 Bouzkov\u0105 w 1\/16 fina\u0142u turnieju WTA 1000 w Wuhan. Dla Polki b\u0119dzie to pierwszy mecz w tej imprezie, natomiast Czeszka dzie\u0144 wcze\u015bniej pokona\u0142a ju\u017c Camil\u0119 Osorio. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89335769\/bouzkova-swiatek-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-2-rundy-wta-wuhan-7102025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo z meczu \u015awi\u0105tek \u2013 Bouzkova po godzinie 13:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>