<p>Iga \u015awi\u0105tek awansowa\u0142a do \u0107wier\u0107fina\u0142u turnieju WTA w Stuttgarcie i w kolejnym meczu zagra z Mirr\u0105 Andriejew\u0105. Spotkanie odb\u0119dzie si\u0119 w pi\u0105tek 17 kwietnia o godz. 17:00, a <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/92753756\/iga-swiatek-mirra-andriejewa-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-14-finalu-wta-stuttgart-17042026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">tekstow\u0105 relacj\u0119 na \u017cywo b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 na stronie sport.tvp.pl<\/a>. Rywalk\u0105 Polki b\u0119dzie jedna z najlepszych tenisistek m\u0142odego pokolenia, kt\u00f3ra ju\u017c nieraz potrafi\u0142a napsu\u0107 jej krwi.<\/p>