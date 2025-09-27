<p>Iga \u015awi\u0105tek w sobotni poranek zmierzy si\u0119 z Yue Yuan w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka, zajmuj\u0105ca obecnie drugie miejsce w rankingu WTA, jest zdecydowan\u0105 faworytk\u0105, cho\u0107 Chinka zagra przy ogromnym wsparciu publiczno\u015bci. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/relacje-na-zywo" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo z \u015awi\u0105tek \u2013 Yuan w sobot\u0119, 27 wrze\u015bnia, od godzin porannych na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>