<p>Kamil Majchrzak znakomicie rozpocz\u0105\u0142 wyst\u0119py w turnieju ATP 250 w Sztokholmie. Polak w efektownym stylu rozgromi\u0142 Filipa Misolicia i bez wi\u0119kszych problem\u00f3w awansowa\u0142 do 1\/8 fina\u0142u. W tym samym czasie Sebastian Korda pokona\u0142 Alexeia Popyrina \u2013 i to w\u0142a\u015bnie z Amerykaninem Majchrzak zmierzy si\u0119 dzi\u015b po godz. 15:30. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89476261\/kamil-majchrzak-sebastian-korda-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-2-rundy-atp-sztokholm-15102025" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Relacja na \u017cywo z meczu Korda \u2013 Majchrzak na stronie sport.tvp.pl.<\/strong><\/a><\/p>