<p>Iga \u015awi\u0105tek wraca na kort jeszcze przed startem sezonu 2026. Najlepsza polska tenisistka we\u017amie udzia\u0142 w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup w chi\u0144skim Shenzhen. Jej pierwszy mecz zapowiada si\u0119 wyj\u0105tkowo atrakcyjnie \u2013 rywalk\u0105 b\u0119dzie Jelena Rybakina. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/90745612\/iga-swiatek-jelena-rybakina-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-world-tennis-continental-cup-26122025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo od oko\u0142o 11:30 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>