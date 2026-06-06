<p>Maja Chwali\u0144ska zagra w finale Roland Garros. Polka, kt\u00f3ra zaczyna\u0142a French Open 2026 od kwalifikacji, w sobot\u0119 6 czerwca o godzinie 15:00 zmierzy si\u0119 z Mirr\u0105 Andriejew\u0105 w meczu o pierwszy wielkoszlemowy tytu\u0142 w karierze. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93670569\/maja-chwalinska-mirra-andriejewa-na-zywo-relacja-online-z-finalu-roland-garros-6062026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo i wynik meczu Maja Chwali\u0144ska \u2013 Mirra Andriejewa b\u0119d\u0105 dost\u0119pne w sport.tvp.pl.<\/a><\/p>