<p>Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan\u2013Cortina 2026 ruszaj\u0105 6 lutego. Najnowsze prognozy medalowe daj\u0105 Bia\u0142o-Czerwonym realne szanse na kilka kr\u0105\u017ck\u00f3w. Kto mo\u017ce zdoby\u0107 medale dla Polski. <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/sport\/aktualnosci\/zimowe-igrzyska-olimpijskie-mediolan-cortina-2026-gdzie-ogladac-transmisje-online-i-w-tv,91328236" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisje z Zimowych Igrzysk Olimpijskich obejrzysz na antenach Telewizji Polskiej i kana\u0142ach na \u017cywo dost\u0119pnych w TVP VOD.<\/a><\/p>