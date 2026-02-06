<p>\u201eSuper gary. Gotuj z Bosack\u0105!\u201d to kulinarny program z elementami reality show, w kt\u00f3rym Katarzyna Bosacka odwiedza polskie rodziny, pomagaj\u0105c im wyeliminowa\u0107 z\u0142e nawyki \u017cywieniowe i nauczy\u0107 si\u0119 zdrowego gotowania. Prowadz\u0105ca pokazuje, jak rozs\u0105dnie i oszcz\u0119dnie robi\u0107 zakupy, czyta\u0107 etykiety oraz przygotowywa\u0107 smaczne i zdrowe posi\u0142ki, jednocze\u015bnie dbaj\u0105c o ograniczenie marnowania jedzenia. Takie przepisy zaproponowa\u0142a pierwszej rodzinie, kt\u00f3r\u0105 odwiedzi\u0142a.<\/p>