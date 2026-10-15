<p>W drugim odcinku programu \u201eSuper Gary. Gotuj z Bosack\u0105!\u201d b\u0119dzie si\u0119 dzia\u0142o nie tylko na talerzu. Katarzyn\u0119 Bosack\u0105 zaprosz\u0105 do swojej kuchni znane z telewizji bli\u017aniaczki Ewa Rogalska i Agnieszka Kuszewska. Wsp\u00f3lnie przyjrz\u0105 si\u0119 zasadom zdrowego od\u017cywiania i przygotuj\u0105 dania, kt\u00f3re mog\u0105 urozmaici\u0107 codzienne menu. W\u015br\u00f3d propozycji znajdzie si\u0119 dwukolorowa zupa pomidorowa oraz \u015blimaki z pe\u0142noziarnistej tortilli. Poznaj przepisy z drugiego odcinka programu.<\/p>