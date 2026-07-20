Serial \u201eJanosik\u201d to niekwestionowana legenda polskiej telewizji, kt\u00f3ra od lat 70. podbija serca widz\u00f3w. Marek Perepeczko w roli tatrza\u0144skiego zb\u00f3jnika sta\u0142 si\u0119 ikon\u0105 popkultury, a kultowe przygody Janosika i jego towarzyszy do dzi\u015b ciesz\u0105 si\u0119 nies\u0142abn\u0105c\u0105 popularno\u015bci\u0105. Ma\u0142o kto jednak wie, \u017ce za kulisami tego kultowego serialu dzia\u0142y si\u0119 r\u00f3wnie barwne i zaskakuj\u0105ce historie, co na ekranie \u2013 pe\u0142ne emocji, wpadek i niezwyk\u0142ych moment\u00f3w z planu zdj\u0119ciowego.