<p>Wylicytuj wizyt\u0119 na planie spektaklu Teatru Telewizji i zobacz, jak wygl\u0105da jego realizacja od strony organizacyjnej i artystycznej. Zwyci\u0119zca aukcji b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 obserwowa\u0107 prac\u0119 aktor\u00f3w, re\u017cysera oraz zespo\u0142\u00f3w technicznych, a tak\u017ce zapozna\u0107 si\u0119 z przygotowan\u0105 scenografi\u0105. W trakcie wizyty przewidziana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 kr\u00f3tkiej rozmowy z tw\u00f3rcami spektaklu oraz wykonania pami\u0105tkowych zdj\u0119\u0107. Ca\u0142o\u015b\u0107 pozwoli zrozumie\u0107, jak wiele element\u00f3w sk\u0142ada si\u0119 na powstanie telewizyjnego przedstawienia.<\/p>