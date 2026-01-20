Jak wygl\u0105da codzienna praca redakcji telewizyjnej dzia\u0142aj\u0105cej poza granicami Polski? Jedna z aukcji Wielkiej Orkiestry \u015awi\u0105tecznej Pomocy daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 sp\u0119dzenia dnia z zespo\u0142em TVP Wilno i zajrzenia za kulisy powstawania materia\u0142\u00f3w po\u015bwi\u0119conych \u017cyciu Polak\u00f3w na Litwie. Zwyci\u0119zca licytacji b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 zobaczy\u0107 kolejne etapy realizacji \u2013 od porannego kolegium, przez zdj\u0119cia w terenie, a\u017c po przygotowania do emisji wieczornego serwisu informacyjnego.