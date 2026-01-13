<p>To wyj\u0105tkowa okazja, by przyjrze\u0107 si\u0119 pracy reportera programu \u201eTeleskopu\u201d w TVP3 Pozna\u0144 i sp\u0119dzi\u0107 dzie\u0144 w centrum wydarze\u0144. Wygrana licytacji dla WO\u015aP pozwala po\u0142\u0105czy\u0107 medialn\u0105 przygod\u0119 z realnym wsparciem szczytnego celu. Zwyci\u0119zca aukcji mo\u017ce zobaczy\u0107, jak powstaj\u0105 materia\u0142y reporterskie i jak wygl\u0105da telewizja od kulis. To propozycja dla tych, kt\u00f3rzy chc\u0105 prze\u017cy\u0107 co\u015b wyj\u0105tkowego i jednocze\u015bnie do\u0142o\u017cy\u0107 swoj\u0105 cegie\u0142k\u0119 na szczytny cel.<\/p>