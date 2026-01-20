Wyrusz na spacer w \u015bl\u0105skim klimacie, a po wszystkim\u2026 napij si\u0119 dobrej kawy! Zuzanna Czy\u017c i Kamil Nowak, prowadz\u0105cy program \u201eMikrokosmosy\u201d, zapraszaj\u0105 do udzia\u0142u w aukcji WO\u015aP, kt\u00f3rej przedmiotem jest udzia\u0142 w przygotowanym przez nich spacerze po Bytomiu lub Katowicach. Doch\u00f3d z licytacji zasili konto Fundacji Wielkiej Orkiestry \u015awi\u0105tecznej Pomocy, wspieraj\u0105c tegoroczn\u0105 zbi\u00f3rk\u0119 przeznaczon\u0105 na diagnostyk\u0119 i leczenie chor\u00f3b przewodu pokarmowego u najm\u0142odszych pacjent\u00f3w.