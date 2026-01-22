Zagraj z Wielk\u0105 Orkiestr\u0105 \u015awi\u0105tecznej Pomocy i zajrzyj tam, gdzie na co dzie\u0144 nie maj\u0105 wst\u0119pu widzowie. Sp\u0119d\u017a ca\u0142y dzie\u0144 na planie kultowej \u201eFamiliady\u201d, poznaj kulisy powstawania jednego z najbardziej rozpoznawalnych teleturniej\u00f3w w Polsce i zobacz, jak wygl\u0105da telewizja od kuchni. Czeka Ci\u0119 tak\u017ce wyj\u0105tkowe spotkanie z Karolem Strasburgerem \u2013 gospodarzem programu, kt\u00f3ry od 31 lat niezmiennie bawi, wzrusza i \u0142\u0105czy kolejne pokolenia widz\u00f3w. Laureat nagrody mo\u017ce zabra\u0107 jedn\u0105 osob\u0119 towarzysz\u0105c\u0105, a realizacja atrakcji mo\u017cliwa jest do 6 listopada 2026 roku.