Chcesz sprawdzi\u0107 si\u0119 przed kamer\u0105 i jednocze\u015bnie wesprze\u0107 Wielk\u0105 Orkiestr\u0119 \u015awi\u0105tecznej Pomocy? To mo\u017cliwe! W ramach aukcji WO\u015aP 2026 zwyci\u0119zca licytacji poprowadzi prognoz\u0119 pogody w TVP3 Pozna\u0144, zajrzy za kulisy pracy w profesjonalnym studiu telewizyjnym i przekona si\u0119, jak wygl\u0105da praca prezentera pod okiem do\u015bwiadczonego zespo\u0142u. To niecodzienna okazja, by prze\u017cy\u0107 telewizyjn\u0105 przygod\u0119 i realnie pom\u00f3c w realizacji wa\u017cnego celu.