R\u0119cznie wykonany taboret z artystycznym siedziskiem, stworzony metod\u0105 tuftingu, zosta\u0142 przekazany na aukcj\u0119 Wielkiej Orkiestry \u015awi\u0105tecznej Pomocy. Unikatowy mebel z logotypem \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d widzowie mogli zobaczy\u0107 wcze\u015bniej podczas pokazu na \u017cywo w studiu programu TVP. Ca\u0142y doch\u00f3d z licytacji zasili konto Fundacji WO\u015aP, \u0142\u0105cz\u0105c rzemios\u0142o artystyczne z realnym wsparciem dzia\u0142a\u0144 charytatywnych.