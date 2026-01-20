Wsp\u00f3lne \u015bniadanie w kameralnej atmosferze, rozmowa bez scenariusza i pami\u0105tka z zagranicznego wyjazdu s\u0142u\u017cbowego \u2013 tak\u0105 propozycj\u0119 w ramach aukcji Wielkiej Orkiestry \u015awi\u0105tecznej Pomocy przygotowa\u0142 Witold Tabaka, dziennikarz i reporter Telewizji Polskiej. Zwyci\u0119zca licytacji WO\u015aP spotka si\u0119 z nim w Warszawie, by przy kawie porozmawia\u0107 o pracy w mediach, podr\u00f3\u017cach oraz kulisach powstawania program\u00f3w informacyjnych.