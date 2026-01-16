\u201eKwiatki Polskie\u201d, emitowane na antenie TVP Info, \u0142\u0105cz\u0105 publicystyk\u0119 z satyr\u0105, a teraz tak\u017ce z akcj\u0105 charytatywn\u0105. Obrazki tworzone przez zaproszonych go\u015bci programu \u2013 artyst\u00f3w, aktor\u00f3w i muzyk\u00f3w \u2013 zosta\u0142y przekazane na aukcje Wielkiej Orkiestry \u015awi\u0105tecznej Pomocy. Licytuj\u0105c prace Katarzyny Figury, Krystyny Jandy, Majki Je\u017cowskiej czy Macieja Stuhra, mo\u017cna wesprze\u0107 WO\u015aP i jednocze\u015bnie zdoby\u0107 unikatow\u0105 pami\u0105tk\u0119 autorstwa znanych postaci ze \u015bwiata kultury.