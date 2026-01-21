<p>Czy poprawna polszczyzna mo\u017ce i\u015b\u0107 w parze z wielkimi emocjami przed kamer\u0105? Przekonaj si\u0119 o tym osobi\u015bcie! W ramach 34. Fina\u0142u WO\u015aP zapraszamy do licytacji jedynej w swoim rodzaju przygody na planie programu \u201eModa na j\u0119zyk polski\u201d. To nie tylko okazja, by zajrze\u0107 za kulisy telewizyjnego \u015bwiata, ale przede wszystkim szansa, by rami\u0119 w rami\u0119 z profesjonalistami wsp\u00f3\u0142tworzy\u0107 format promuj\u0105cy pi\u0119kno naszej mowy.<\/p>