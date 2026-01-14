Jak wygl\u0105da codzienne zarz\u0105dzanie telewizj\u0105 regionaln\u0105 oraz praca redakcji poza anten\u0105? Aukcja WO\u015aP 2026 daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wylicytowania \u201eDnia z Dyrektorem TVP3 Lublin\u201d i poznania funkcjonowania stacji od \u015brodka. Ca\u0142y doch\u00f3d z licytacji zasili konto Fundacji Wielkiej Orkiestry \u015awi\u0105tecznej Pomocy, wspieraj\u0105c tegoroczn\u0105 zbi\u00f3rk\u0119 przeznaczon\u0105 na diagnostyk\u0119 i leczenie chor\u00f3b przewodu pokarmowego u najm\u0142odszych pacjent\u00f3w.