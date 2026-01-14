Jak naprawd\u0119 wygl\u0105da praca w telewizji i co dzieje si\u0119 poza kamerami? W ramach aukcji WO\u015aP 2026 mo\u017cna wylicytowa\u0107 \u201eDzie\u0144 z TVP3 Pozna\u0144\u201d, podczas kt\u00f3rego zwyci\u0119zca zajrzy do redakcji i studi\u00f3w telewizyjnych oraz zobaczy, jak powstaj\u0105 programy na \u017cywo. Ca\u0142y doch\u00f3d z licytacji zasili konto fundacji, wspieraj\u0105c 34. Fina\u0142 Wielkiej Orkiestry \u015awi\u0105tecznej Pomocy. Has\u0142o i cel tegorocznej zbi\u00f3rki to \u201eZdrowe brzuszki naszych dzieci\u201d.