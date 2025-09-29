Gdy zbli\u017ca si\u0119 jesie\u0144, dni staj\u0105 si\u0119 coraz kr\u00f3tsze, a wieczory coraz szybciej spowija mrok. Wraz z jesienn\u0105 aur\u0105 przychodzi r\u00f3wnie\u017c moment, kt\u00f3ry od lat budzi emocje i dyskusje \u2013 zmiana czasu na zimowy. Rok 2025 nie przyniesie w tej kwestii zaskocze\u0144. To wydarzenie, kt\u00f3re dotyczy ka\u017cdego, niezale\u017cnie od tego, czy najlepiej funkcjonuje o poranku, czy preferuje nocny tryb \u017cycia. Warto sprawdzi\u0107, kiedy nale\u017cy przestawi\u0107 zegarki i jak spo\u017cytkowa\u0107 dodatkow\u0105 godzin\u0119, kt\u00f3r\u0105 przyniesie pa\u017adziernikowa noc.